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Війна

Зеленський приїхав на підприємство де українську зброю роблять розумною

Зеленський приїхав на підприємство де українську зброю роблять розумною

Президент Володимир Зеленський відвідав одне з підприємств з виробництва електроніки та чутливих компонентів для ракет, дронів та засобів захищеного звʼязку.

"Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку", - написав він.

За словами Зеленського, на цьому підприємстві дуже швидко освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80% виробництва працюють на нашу оборону. 

"Дякую всій команді за вашу роботу, яка дає результати для нашого захисту. Ви посилюєте обороноздатність України, і це важливо", - додав Зеленський.

Теги:

зброяКиївська областьЗеленський
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