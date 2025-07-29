Зеленський приїхав на підприємство де українську зброю роблять розумною

Президент Володимир Зеленський відвідав одне з підприємств з виробництва електроніки та чутливих компонентів для ракет, дронів та засобів захищеного звʼязку.

"Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку", - написав він.

За словами Зеленського, на цьому підприємстві дуже швидко освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80% виробництва працюють на нашу оборону.

"Дякую всій команді за вашу роботу, яка дає результати для нашого захисту. Ви посилюєте обороноздатність України, і це важливо", - додав Зеленський.