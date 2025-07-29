На Хмельниччині викрили депутатів, що приховали мільйонні статки та навіть літак

Трьом депутатам міських рад на Хмельниччині повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні майна на суму понад 25 мільйонів гривень. Серед незадекларованих активів — нерухомість, земельні ділянки, корпоративні права, автомобілі, готівка та кошти на рахунках. Одним із "забутих" об'єктів виявився навіть надлегкий літак.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Фігурантами справи є депутати Кам’янець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад.

Депутат Кам’янець-Подільської міськради у деклараціях за 2021 та 2022 роки не вказав майна на 5,6 млн грн та 3,5 млн грн відповідно. Серед "загубленого" — надлегкий літак.

Депутат Славутської міськради не задекларував нежитлові приміщення та фінансову допомогу у розмірі 2 млн грн, яку отримало підприємство, пов'язане з його родичем. Загальна вартість прихованих активів складає близько 7 млн грн.