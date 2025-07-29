На Хмельниччині викрили депутатів, що приховали мільйонні статки та навіть літак

Трьом депутатам міських рад на Хмельниччині повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні майна на суму понад 25 мільйонів гривень. Серед незадекларованих активів — нерухомість, земельні ділянки, корпоративні права, автомобілі, готівка та кошти на рахунках. Одним із "забутих" об'єктів виявився навіть надлегкий літак.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Фігурантами справи є депутати Кам’янець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад.
Деталі порушень
-
Депутат Кам’янець-Подільської міськради у деклараціях за 2021 та 2022 роки не вказав майна на 5,6 млн грн та 3,5 млн грн відповідно. Серед "загубленого" — надлегкий літак.
-
Депутат Славутської міськради не задекларував нежитлові приміщення та фінансову допомогу у розмірі 2 млн грн, яку отримало підприємство, пов'язане з його родичем. Загальна вартість прихованих активів складає близько 7 млн грн.
-
Депутатка Шепетівської міськради не зазначила у деклараціях за 2022 і 2023 роки готівкові кошти, рахунки та корпоративні права на понад 9,2 млн грн, зокрема 3,8 млн грн готівкою.
Усім трьом повідомлено про підозру за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації.
Розслідування проводять слідчі обласного управління поліції за оперативного супроводу підрозділу стратегічних розслідувань. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.Автор: Галина Роюк