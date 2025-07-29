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Куди вступає молодь 2025: Аналіз популярності спеціальностей і прогноз ринку праці

Куди вступає молодь 2025: Аналіз популярності спеціальностей і прогноз ринку праці

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив, що спеціальності "Право", "Менеджмент" та "Філологія" знову стали найпопулярнішими серед абітурієнтів під час вступної кампанії 2025 року. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Винницький висловив занепокоєння щодо цієї тенденції, зазначивши, що ринок праці вже переповнений випускниками за цими напрямами. "

На жаль, переповнений ринок праці випускниками за спеціальностями право, менеджмент, філологія. І, на жаль, цього року і надалі ці спеціальності мають певну популярність", — прокоментував заступник міністра.

Він також наголосив, що кількість бюджетних місць на ці спеціальності обмежена, а гранти доступні лише для вступників з найвищими балами.

Водночас, за словами Винницького, спостерігається позитивна динаміка зростання інтересу до інших спеціальностей. Заступник міністра відзначив підвищення популярності "Психології", "Медицини", "Інженерії" та "Середньої освіти". "Це надихає, що ці спеціальності збільшуються в популярності", — додав він.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

навчанняабітурієнтистудентивступникиспеціальностіМихайло Винницький
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