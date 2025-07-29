10 днів на мир: Кремль вперше відреагував на жорсткі вимоги Трампа

У Кремлі заявили, що "взяли до відома" останні заяви президента США Дональда Трампа щодо скорочення терміну для врегулювання війни в Україні з 50 до 10-12 днів, а також його небажання вести подальші переговори з Володимиром Путіним стосовно цієї теми. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, цитує російський "Интерфакс".

"Ми взяли до відома вчорашні заяви президента Трампа. Триває спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час цього врегулювання", – зазначив Пєсков.

На прохання прокоментувати слова Трампа про відсутність інтересу до розмов з Путіним щодо України, представник Кремля відповів: "Я б хотів уникнути якихось оцінок. Ще раз повторюю, ми взяли до відома заяви президента Трампа".

Пєсков також додав, що питання про можливу зустріч Путіна і Трампа наразі в предметному плані не обговорюється.

Ці заяви Кремля прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп озвучив новий, значно скорочений дедлайн для Кремля щодо врегулювання повномасштабної війни, розв'язаної проти України.