Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк і фонд «Надія» продовжують підтримку ГУР: передано РЕБ, Starlink і БПЛА

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», за участі голови Наглядової ради фонду, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Валерія Дубіля та співзасновниці фонду Віти Присяжнюк, передала чергову партію допомоги Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України на чолі з Кирилом Будановим.



До складу вантажу увійшло обладнання, необхідне для ефективної роботи українських розвідників у найгарячіших точках фронту: РЕБ-системи «Апостол» з імерсійною системою охолодження та широким діапазоном частот, зарядні станції, станції супутникового зв’язку Starlink, безпілотні літальні апарати різних типів.

«Підтримка Головного управління розвідки — частина нашої системної роботи. Ми регулярно передаємо техніку, яка допомагає підрозділам ефективно діяти на передовій. Це — РЕБ-системи, дрони, засоби зв’язку. Наше завдання — забезпечити розвідників усім необхідним для виконання бойових завдань і збереження життя бійців», — наголосив Валерій Дубіль.

Зібрати вантаж для Головного управління розвідки допомогли партнери фонду: Євген Довбня, Дмитро Довбня, Владлен Нікітін та «УкрАвіаКосТех», Іван Дубіль, Ілля Дубіль, Олексій Омельяненко, Андрій Савонов, Юлія Клименюк, Олексій Жулинський та «3DTech», Іван Клевакін, Леонід Фельдштейн, Антон Бахур, Інеса Кравченко та «Стан Комплект», Роман Волинський, Святослав Нечипоренко та EDG-Group. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

«Від того, наскільки добре забезпечені технікою і зв’язком розвідники, часто залежить не лише успіх операцій, а й життя наших хлопців і дівчат. Тому ми робимо все можливе, щоб допомога доходила саме туди, де вона найбільше потрібна», — зазначила Віта Присяжнюк.



Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» системно підтримує сили оборони України — зокрема підрозділи Збройних сил, ГУР, Національної поліції, прикордонників. За час повномасштабної війни команда фонду реалізувала вже 300 гуманітарних місій на передову — і продовжує цю важливу роботу.