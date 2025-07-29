Президент Росії Владімір Путін не сприйняв всерйоз останній ультиматум президента США Дональда Трампа, який закликав Кремль досягти перемир’я в Україні протягом 10-12 днів, погрожуючи новими санкціями. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Sky News.

На думку журналістів, у Кремлі вже звикли до подібних заяв з боку Трампа, які рідко супроводжуються реальними діями. У березні Трамп заявив, що "розлючений" на Путіна, у квітні вимагав припинити вогонь, а в травні пригрозив новими санкціями. Проте жодне з цих попереджень так і не було реалізоване.

"Це викликає у Кремля дежавю: багато гучних слів, але результатів — жодних", — зазначає британський аналітик Беннетт у коментарі Sky News.

Видання підкреслює, що Путін традиційно сприймає ультиматуми як тиск і реагує на них ескалацією. Москва лише посилила риторику після останніх заяв з боку США, вкотре наголосивши на намірі досягти своїх цілей в Україні.

Одіозний заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв після чергового ультиматуму Трампа заявив, що подібна риторика наближає Вашингтон до війни з Росією. "Кожен новий ультиматум — це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (Джо Байдена. – ред.)!", — заявив Медведєв.

У Sky News зазначають, що Трамп не вперше грає у "дипломатичне дежавю" з Кремлем, однак цього разу у Москві не бачать реальних підстав для зміни власної політики.