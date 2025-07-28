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Спорт

Роналду не зупиняється: "Аль-Наср" цілиться на ще одну зірку "Челсі" після трансферу Фелікса

Роналду не зупиняється: "Аль-Наср" цілиться на ще одну зірку "Челсі" після трансферу Фелікса

Кріштіану Роналду, зірковий форвард "Аль-Насра", схоже, не збирається зупинятися на одному гучному трансфері. Після успішного переходу Жоау Фелікса з "Челсі", португалець, за інформацією журналіста Хосе Фелікса Діаса, закликав керівництво саудівського клубу підписати ще одного гравця лондонців – лівого захисника Марка Кукурелью.

Нагадаємо, "Аль-Наср" вже погодив трансфер Жоау Фелікса за 30 мільйонів євро, з можливим зростанням суми до 50 мільйонів завдяки бонусам та частці від майбутнього перепродажу. Очікується, що Фелікс найближчим часом пройде медичний огляд і офіційно стане гравцем "Аль-Насра".

Марк Кукурелья, який приєднався до "Челсі" з "Брайтона" у 2022 році, швидко став ключовим гравцем на лівому фланзі для лондонського клубу. Минулого сезону іспанець провів 54 матчі у всіх турнірах, включаючи 36 поєдинків в Англійській Прем'єр-лізі.

Однак, ймовірність цього трансферу наразі виглядає мінімальною. Контракт Кукурельї з "Челсі" дійсний до червня 2028 року, і клуб не відчуває потреби продавати свого цінного гравця. Більше того, новий тренер "Челсі" Енцо Мареска покладає великі надії на Кукурелью.

З огляду на обставини, Роналду, ймовірно, доведеться задовольнитися лише переходом Жоау Фелікса. Проте, враховуючи значну фінансову міць саудівського клубу, повністю виключати подальший розвиток подій у трансферній сазі Кукурельї не варто.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

футболфорвардтрансферКріштіану РоналдуМарк Кукурелья
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