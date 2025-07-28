﻿
Полiтика

Трамп скорочує 50-денний термін і готує швидкі санкції для Путіна

Трамп скорочує 50-денний термін і готує швидкі санкції для Путіна

Президент США Дональд Трамп висловив глибоке розчарування діями президента Росії Володимира Путіна і заявив про намір скоротити 50-денний термін, який він раніше нібито надав йому. Заява пролунала на тлі триваючих обстрілів українських міст.

"Ми багато разів думали, що ми це врегулювали, а потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, такому як Київ, і вбиває багато людей", — зазначив Трамп.

Він додав, що дії Путіна змушують його переглянути попередні домовленості.

"Тож побачимо, що буде. Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований ним, тому ми подивимося, і я скорочу ці 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, тому що ми знаємо, що станеться", — заявив американський лідер.

Президент США не виключив можливості введення вторинних санкцій щодо Російської Федерації раніше, ніж за 50 днів. На питання репортерки, чи США зараз вже ближчі до рішення щодо введення обмежень, американський лідер відповів ствердно, підкреслюючи зростаючу нетерпимість Вашингтона до агресивних дій Кремля.

Ця заява свідчить про значне посилення риторики Трампа щодо Росії та може передвіщати швидкі та рішучі дії з боку США у відповідь на триваючу ескалацію конфлікту в Україні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РФвійнасанкціїпутінТрамп
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Негода залишила без світла майже 30 тисяч сімей на Київщині
Енергетика 28.07.2025 14:28:03
Негода залишила без світла майже 30 тисяч сімей на Київщині
Читати
У Путіна висунули чергові "умови" миру
Полiтика 28.07.2025 14:12:27
У Путіна висунули чергові "умови" миру
Читати
На Одещині під час відпочинку загинув підліток
Надзвичайні події 28.07.2025 13:49:58
На Одещині під час відпочинку загинув підліток
Читати

Популярнi статтi