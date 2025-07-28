Трамп скорочує 50-денний термін і готує швидкі санкції для Путіна

Президент США Дональд Трамп висловив глибоке розчарування діями президента Росії Володимира Путіна і заявив про намір скоротити 50-денний термін, який він раніше нібито надав йому. Заява пролунала на тлі триваючих обстрілів українських міст.

"Ми багато разів думали, що ми це врегулювали, а потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, такому як Київ, і вбиває багато людей", — зазначив Трамп.

Він додав, що дії Путіна змушують його переглянути попередні домовленості.

"Тож побачимо, що буде. Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований ним, тому ми подивимося, і я скорочу ці 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, тому що ми знаємо, що станеться", — заявив американський лідер.

Президент США не виключив можливості введення вторинних санкцій щодо Російської Федерації раніше, ніж за 50 днів. На питання репортерки, чи США зараз вже ближчі до рішення щодо введення обмежень, американський лідер відповів ствердно, підкреслюючи зростаючу нетерпимість Вашингтона до агресивних дій Кремля.

Ця заява свідчить про значне посилення риторики Трампа щодо Росії та може передвіщати швидкі та рішучі дії з боку США у відповідь на триваючу ескалацію конфлікту в Україні.