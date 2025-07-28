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Економіка

Новий торговий альянс США та ЄС вже качає ціни на нафту вгору

Новий торговий альянс США та ЄС вже качає ціни на нафту вгору

Світові ціни на нафту продемонстрували зростання на тлі новин про укладення торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,32% і торгувалися на рівні 68,66 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 0,34% — до 65,38 долара за барель.

Як зазначив аналітик IG Markets Тоні Сікамора, досягнення угоди між США та ЄС, а також ймовірне продовження призупинення торговельних тарифів із Китаєм, знизили побоювання щодо падіння попиту на паливо. Це позитивно вплинуло на світові фінансові ринки та підтримало ціни на нафту.

Водночас, напередодні вартість нафти впала до мінімуму за останні три тижні через побоювання щодо світової торгівлі та очікування зростання поставок нафти з Венесуели.

За даними JP Morgan, світовий попит на нафту в липні зріс на 600 тисяч барелів на добу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас світові запаси нафти збільшилися на 1,6 мільйона барелів на добу.

 

 

 

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