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Перемога Трампа: $600 млрд від ЄС вже в економіці США

Перемога Трампа: $600 млрд від ЄС вже в економіці США

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення «найбільшої» торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Про це він оголосив під час брифінгу в Шотландії після переговорів з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Згідно з домовленостями, інвестиції ЄС в американську економіку складуть $600 мільярдів. Крім того, Євросоюз погодився купити у США енергоносіїв на $750 мільярдів та знизити мита на американські товари до 15%. Раніше у Білому домі анонсували, що тарифи зростуть до 30% з 1 серпня.

«Ми ухвалили рішення і встановили мито на рівні 15% за декілька днів до дедлайну, після якого вони мали зрости до 30%», — повідомив Трамп.

Угода також передбачає інвестиції Європейського Союзу у закупівлю військової техніки США та відкриття нових ринків. Американський президент назвав підписані домовленості історичними та такими, що «перезапустять трансатлантичну торгівлю».

 

 

Теги:

ЄврокомісіяТрампУрсула фон дер Ляєнінвестиції ЄСторговельна угода США та ЄСмита на товари з США
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