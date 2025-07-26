ГУР повідомляє про знищення Су-27 на російському аеродромі

Вночі проти 26 липня в російському Армавірі, Краснодарський край, був знищений військовий літак, заявило Головне управління розвідки у суботу.

«У ніч за 25 на 26 липня на аеродромі «Армавір» Краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ. За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому – відсутній», – заявляє розвідка.

За даними ГУР, аеродром та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища. У відомстві також заявили про зростання «спротиву кремлівському режиму всередині Росії».