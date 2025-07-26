До Дня медичного працівника Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк і фонд «Надія» здійснили гуманітарну місію на Донеччину та Сумщину

Цього тижня, напередодні Дня медичного працівника, команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», спільно з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем та співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк, вирушила з черговою гуманітарною місією на Донеччину та Сумщину. У фокусі — підтримка медиків, які щодня рятують життя в прифронтових, прикордонних і постраждалих регіонах.

Цього разу медичним підрозділам на передовій передали апарати серцево-легеневої реанімації Easy Pulse. Загалом із початку повномасштабного вторгнення фонд уже передав понад 200 таких пристроїв — обладнання, яке рятує життя у найкритичніших умовах. Ця місія стала вже 299-м виїздом фонду на передову з гуманітарною допомогою для медиків і військових.

У Сумській області, яка щоденно зазнає ворожих обстрілів, медичні вантажі отримали Обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер, Клінічна лікарня святого Пантелеймона, Білопільська лікарня ім. Л.І. Міщенка та Лебединська міська лікарня ім. К.О. Зільберника.



Крім того, медичній бригаді однієї з військових частин на Сумщині передали апарат Easy Pulse — незамінний під час реанімації поранених як у стабілізаційному пункті, так і під час евакуації.

«На Сумщині, у Білопіллі, в кількох кілометрах від кордону — щоденні обстріли, але медики на робочих місцях. У стабілізаційних пунктах на Донбасі — поранені надходять безперервно. У Києві, Одесі, Харкові та інших містах лікарі щоденно стоять на варті здоровʼя і рятують життя. Я схиляю голову перед мужністю лікарів, фельдшерів, водіїв “швидкої”, медсестер — усіх, хто виконує свій обов’язок у найтяжчих умовах. Ми дякуємо медикам усієї країни — і на передовій, і в тилу, в маленьких амбулаторіях, великих шпиталях і стабілізаційних пунктах поблизу лінії вогню. Сьогодні ваша робота — це внесок у нашу майбутню перемогу», — зазначив Валерій Дубіль.



Окрема партія допомоги надійшла бойовим медикам на Слов’янському напрямку Донеччини. Медичній службі одного з батальйонів також передали апарат Easy Pulse — надважливий інструмент у боротьбі за життя в бойових умовах.



Підтримка медичної сфери — один із ключових напрямів діяльності Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія». Із перших днів існування фонд допомагає українським лікарням, а після повномасштабного вторгнення значно посилив цю роботу: підтримує бойових медиків, забезпечує лікарні, шпиталі, медичні інститути та стабілізаційні пункти критично необхідним оснащенням.



Лише за останні три роки допомогу отримали понад 1000 медичних закладів. Серед переданого обладнання — сучасні МРТ, КТ, апарати штучної нирки, рентген- та УЗД-системи, гастро- та колоноскопи, монітори пацієнта, автомобілі швидкої допомоги та тисячі одиниць витратних матеріалів. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.