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Суспiльство

МОН оновлює шкільну програму: що зміниться

МОН оновлює шкільну програму: що зміниться

З нового навчального року енергоефективність стане невід’ємною частиною навчального процесу. Учнів 4–11 класів навчатимуть, як раціонально використовувати ресурси, зменшувати споживання енергії та дбати про довкілля. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Оновлена програма не передбачає додаткового навантаження, а буде інтегрована в інші чинні програми, як-от Пізнаємо природу, STEM, Довкілля, Технології, Природничі науки тощо. Це зробить уроки більш актуальними та прикладними.

— Розуміння цієї теми надзвичайно важливе для сучасної людини, а тим паче для громадян країни, енергосистема якої зазнає пошкоджень унаслідок російської агресії, – зазначив міністр.

У межах проєкту МОН уже провело навчання понад 2 200 педагогів, а також розробило спеціалізовані посібники для школярів 4-11 класів.

Крім того, для вчителів доступні безкоштовні онлайн-курси.

Ініціативу реалізовано в межах проєкту LEARN, спрямованого на впровадження теми зеленої енергетики в українську освіту.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МОНосвіта в УкраїніОксен Лісовийшкільна програма
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