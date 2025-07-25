Porsche може збанкрутувати: прибуток компанії впав, – Bild

Операційний прибуток виробника спортивних автомобілів Porsche різко впав у другому кварталі.

Продажі бренду впали приблизно на 12,9%, склавши трохи більше 8,3 млрд. євро, пише Bild.

Для порівняння, основний бренд VW з квітня по червень отримав операційний прибуток у розмірі 991 млн. євро — майже в шість разів більше, ніж за дуже слабкий період попереднього року. Це значно перевершило показники колишніх лідерів групи з прибутку в поточній операційній діяльності.

За останні роки швабці зробили значний внесок у фінансову стабільність концерну і, незважаючи на порівняно низькі продажі, перерахували значну частину прибутку до скарбниці Volkswagen.

Проблеми: Китай, США та електромобільність

Porsche відчуває труднощі, особливо в Китаї . Керівництво на чолі з генеральним директором Олівером Блюмом недавно повідомило про падіння продажів, особливо в Китайській Народній Республіці.

Тому необхідні заходи жорсткої економії: підрозділи компанії будуть скорочені, а керівництво Porsche планує скоротити близько 1900 робочих місць у Штутгарті до 2029 року. Крім того, вже реалізується ще одна програма жорсткої економії.

Точні причини низьких показників у другому кварталі спочатку були незрозумілі. Представник Porsche відмовився коментувати ці цифри.