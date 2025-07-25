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Надзвичайні події

Вибух у будинку в Тернополі: здетонувала бойова граната, є загиблі

Вибух у будинку в Тернополі: здетонувала бойова граната, є загиблі

В Тернополі в п’ятницю, 25 липня, стався вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Володимира Винниченка. Внаслідок події загинули двоє людей. Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Близько 12.00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера управління ДСНС про вибух на вулиці Володимира Винниченка.

– На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Було встановлено, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі, – йдеться у повідомленні.

Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки.

За наявною інформацією, загиблими виявилися матір 1958 року народження та син 1985 року народження.

– Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1, – зазначають правоохоронці.

На місці інциденту у Тернополі працювали поліцейські та інші відповідні служби.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

вибухТернопількриміналгранатаНацполіція
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