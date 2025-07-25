﻿
Полiтика

Трамп упевнений, що за його участи Путін зустрінеться з Зеленським

Трамп упевнений, що за його участи Путін зустрінеться з Зеленським

Президент США Дональд Трамп переконаний, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Владіміром Путіним за його участи відбудеться.

"Вона відбудеться, але мала б відбутися ще три місяці тому. Вона відбудеться", - відповів Трамп під час брифінгу в п'ятницю в Вашингтоні на питання журналіста, чи вважає він, що вдасться змусити Путіна з Зеленським до особистої зустрічі за його участи.

Як повідомлялося, востаннє Трамп зустрічався з Зеленським 25 червня поточного року в Гаазі (Нідерланди). Тоді голови держав обговорили кроки для припинення вогню та досягнення миру.

Паралельно в Стамбулі відбуваються зустрічі української та російської делегацій, сформованих для мирних перемовин, але наразі вони дійшли згоди лише про обміни військовополоненими. Відбулося вже три такі зустрічі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАпереговориУкраїнавійнаСтамбулДональд ТрампрашистиВолодимир ЗеленськийВладімір Путін
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Епоха Patriot розпочалася: Україна отримала першу обіцяну батарею ЗРК
Війна 25.07.2025 13:50:16
Епоха Patriot розпочалася: Україна отримала першу обіцяну батарею ЗРК
Читати
Медики назвали прості звички, які захистять від атеросклерозу
Здоров'я 25.07.2025 13:30:29
Медики назвали прості звички, які захистять від атеросклерозу
Читати
100 000 евакуйованих, 11 загиблих: прикордонна війна Таїланду та Камбоджі посилюється
Свiт 25.07.2025 13:12:57
100 000 евакуйованих, 11 загиблих: прикордонна війна Таїланду та Камбоджі посилюється
Читати

Популярнi статтi