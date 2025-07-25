Трамп упевнений, що за його участи Путін зустрінеться з Зеленським

Президент США Дональд Трамп переконаний, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Владіміром Путіним за його участи відбудеться.

"Вона відбудеться, але мала б відбутися ще три місяці тому. Вона відбудеться", - відповів Трамп під час брифінгу в п'ятницю в Вашингтоні на питання журналіста, чи вважає він, що вдасться змусити Путіна з Зеленським до особистої зустрічі за його участи.

Як повідомлялося, востаннє Трамп зустрічався з Зеленським 25 червня поточного року в Гаазі (Нідерланди). Тоді голови держав обговорили кроки для припинення вогню та досягнення миру.

Паралельно в Стамбулі відбуваються зустрічі української та російської делегацій, сформованих для мирних перемовин, але наразі вони дійшли згоди лише про обміни військовополоненими. Відбулося вже три такі зустрічі.