Маск таємно наказав вимкнути Starlink біля Херсона у вересні 2022 року, - Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink біля Херсона у вересні 2022 року, коли українські війська намагалися повернути захоплену росією територію. Ймовірно, це сталося через побоювання Маска, що просування України може спровокувати ядерну відповідь з боку Росії.

Про це пише Reuters.

За словами трьох джерел, Маск наказав старшому інженерові в каліфорнійських офісах SpaceX припинити покриття біля Херсона. Журналісти звертають увагу на те, що це стратегічно важливий регіон на північ від Чорного моря, який у той період Україна намагалася повернути.

«Ми повинні це зробити», — сказав колегам Майкл Ніколлс, інженер Starlink, після отримання наказу.

Співрозмовники Reuters повідомили, що співробітники виконали вказівку, деактивувавши щонайменше сотню терміналів Starlink. Цей крок також торкнувся інших територій, захоплених росією, включно з частиною Донецької області.

Після наказу Маска українські військові раптово зіткнулися з перебоями у зв'язку, повідомили український військовий чиновник, радник збройних сил та ще двоє людей, які зіткнулися зі збоєм Starlink поблизу лінії фронту. Дрони, що стежили за російськими військами, вимкнулися, а далекобійні артилерійські підрозділи, які покладалися на Starlink для наведення вогню, мали труднощі з ураженням цілей.

В результаті, за словами українського військового чиновника, військам не вдалося оточити російські позиції в місті Берислав, що на схід від Херсона.

Зрештою, контрнаступ України успішно повернув Берислав, Херсон та деякі додаткові території, раніше окуповані росією. Але наказ Маска є першим відомим випадком, коли мільярдер активно відключає покриття Starlink над полем бою під час конфлікту. Це рішення шокувало деяких співробітників Starlink і фактично змінило лінію фронту, дозволивши Маску взяти «результат війни у свої руки», сказав ще один співрозмовник.

Ця інформація спростовує заяви Маска про те, як він керував сервісом Starlink в Україні під час війни. Маск заявляв: «Ми б ніколи такого не зробили».

Незрозуміло, що спонукало Маска видавати цей наказ, коли саме він його віддав і як довго тривало відключення. Троє людей, знайомих із наказом, сказали, що, на їхню думку, він виник через побоювання, висловлені Маском пізніше, що просування України може спровокувати ядерну відповідь з боку росії.

Один зі співрозмовників сказав, що відключення відбулося 30 вересня 2022 року. Деякі високопосадовці США поділяли побоювання Маска щодо того, що росія здійснить погрози щодо ескалації, повідомив Reuters один колишній співробітник Білого дому.

Reuters звертає увагу, що цей інцидент відрізняється від попередніх повідомлень про випадок, який стався того самого вересня 2022 року біля Чорного моря.

Тоді CNN написало, що у біографії Маска, яку пише Волтер Айзексон, стверджується, що торік американський бізнесмен таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу окупованого кримського узбережжя, щоб перешкодити українцям атакувати російський флот.

Скажімо, коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони «втратили зв’язок і без шкоди викинулися на берег», пише Айзексон. Рішення Маска було зумовлене його страхом, що Росія на атаку на Крим відповість ядерною зброєю.

Маск заперечив цю інформацію. За його словами, термінали і не працювали в тому регіоні.