Аномальна спека мчить до України: під кінець тижня температура сягне +40°

Українські синоптики попереджають про аномальну спеку, яка накриє південні та подекуди центральні області країни вже цими вихідними. Очікується, що температура повітря вдень сягатиме +33…+38 °С, а в окремих регіонах стовпчики термометрів можуть підскочити до нестерпних +40 °С. Опадів на півдні та в центрі не передбачається, що лише посилить відчуття розжареного повітря.

Натомість, мешканцям західних та північних областей варто готуватися до зовсім іншої погоди. Атмосферні фронти принесуть із собою грозові дощі, а подекуди можливі град та шквалисте посилення вітру.

Синоптики застерігають, що "на вихідних розжарить по повній", тому мешканцям південних та центральних регіонів рекомендується максимально обмежити перебування на відкритому сонці, пити багато води та уникати фізичних навантажень.