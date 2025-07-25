Рада збереться на позачергове засідання для розгляду антикорупційного закону Зеленського

Верховна Рада України збереться 31 липня на позачергове засідання. Голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що єдиним питанням на порядку денному буде розгляд невідкладного президентського законопроєкту №13533, інформує ForUА.

Цей документ, ініційований Президентом Володимиром Зеленським, спрямований на посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Під час розгляду цього законопроєкту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання", — зазначив Стефанчук.

Це свідчить про намір керівництва парламенту оперативно ухвалити законопроєкт, враховуючи його важливість у боротьбі з корупцією.

Очікується, що прийняття цього закону стане значним кроком у зміцненні антикорупційних інституцій країни.