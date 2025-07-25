Що насправді відбувається на фронті, повідомив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про просування російських військ на фронті не відповідає дійсності. За його словами, ворог продовжує чинити тиск на оборонні позиції ЗСУ, однак про серйозні прориви не йдеться.

"Вони (росіяни — ред.) не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. Але й "русскім" дуже важко — і це для нас добре. Вони не хочуть воювати, окрім їхнього керівництва. Вони пробують зробити прориви, але серйозних немає", — сказав Президент під час розмови з журналістами.

Зеленський пояснив, що ворог зосередився на військово-інформаційних операціях, намагаючись створити ілюзію успіхів. Як приклад, він навів ситуацію у Покровську, де російські ДРГ неодноразово намагалися закріпитися, знімали постановочні відео з прапорами, однак усі групи були знищені українськими захисниками, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Щодо Сумського напрямку, Президент зазначив, що там ситуація за останній місяць суттєво покращилася, тоді як найбільший тиск з боку росіян зберігається на Покровському, Харківському та Куп’янському напрямках.

Крім того, Зеленський наголосив, що противник активно використовує тему умовного "успіху" на території Дніпропетровської області в своїх інформаційних кампаніях.

"Вони заходять у поле, де немає живого місця. Чи зайшли вони туди, чи ні — там ніхто не стоїть постійно. Просто наші на відтяжці знищують усе, що рухається", — пояснив він.