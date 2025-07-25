Україна отримає радари, здатні виявляти до 1500 цілей одночасно

Українська протиповітряна оборона посилиться завдяки новим радіолокаційним системам TRML-4D та SPEXER, які надійдуть до країни в межах контракту німецького Бундесверу з оборонною компанією HENSOLDT. Вартість контракту перевищує 340 мільйонів євро.

Як повідомляється на сайті виробника, радари TRML-4D здатні виявляти до 1500 повітряних цілей у радіусі до 250 км, супроводжуючи ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери. Радари SPEXER, зокрема модель SPEXER 2000, ефективно розпізнають низьколітаючі повітряні об'єкти, а також наземні і морські цілі. SPEXER 2000 вже інтегровано в систему ППО Skyranger 30, що використовується німецькою артилерією.

Гендиректор HENSOLDT Олівер Дьорре наголосив, що ці високопродуктивні радари є надзвичайно важливими для захисту цивільного населення України від російської агресії.