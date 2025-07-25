﻿
Суспiльство

Погода 25 липня: подекуди дощі та сильна спека

Погода 25 липня: подекуди дощі та сильна спека

Сьогодні в Україні збережеться спекотна погода, в деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

На більшості території - мінлива хмарність. У західних, більшості північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів, - повідомили синоптики. Вітер південно-західний, на Лівобережжі - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних та північних областях +25-30°, на решті території +28-33°, у більшості південних областей - місцями сильна спека +35°.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ. Вітер - південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у столиці + 28-30°. На Київщині + 25-30°.

 

 

 

 

Теги:

спекавійна в Україніпогода 25 липняпрогноз погоди в Україніпогода в Києві
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Громадянина України, США та РФ, хоч він і публічно покаявся, засудили до шести років колонії за "Слава Україні"
Свiт 24.07.2025 19:02:44
Громадянина України, США та РФ, хоч він і публічно покаявся, засудили до шести років колонії за "Слава Україні"
Читати
Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк та БФ молодіжної ініціативи «Надія» передали допомогу Державній прикордонній службі
Суспiльство 24.07.2025 18:57:30
Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк та БФ молодіжної ініціативи «Надія» передали допомогу Державній прикордонній службі
Читати
Гроші тепер ходять не лише за пацієнтом, а й за вчителем
Суспiльство 24.07.2025 18:36:23
Гроші тепер ходять не лише за пацієнтом, а й за вчителем
Читати

Популярнi статтi