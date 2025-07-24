Третій день продовжуються мітинги проти законопроекту про НАБУ та САП

Увечері 24 липня у Києві, поблизу театру імені Івана Франка, продовжують збиратися люди на третій день протесту щодо закону, який, на їхню думку, зменшує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Акції протесту в багатьох містах України розпочалися ще 22 липня. Серед основних вимог учасників — вето на цей закон.

Учасники акції протесту проти закону про ліквідацію незалежності НАБУ і САП сьогодні розгорнули український прапор довжиною 50 метрів.

Сьогодні на мітинг біля театру прийшло майже втричі менше людей, ніж учора. За даними поліції, 23 липня на акції було 9 тисяч людей.

ForUA.com нагадує, увечері 23 липня в різних містах України розпочалися акції протесту проти законопроєкту №12414, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Напередодні цей документ підписав президент.

Увечері 22 липня тисячі людей зібралися на акції протесту проти законопроєкту № 12414, що позбавляє незалежності антикорупційні органи НАБУ і САП. Ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський закликав киян зібратися увечері вівторка, 22 липня, на акцію протесту проти ухвалення законопроєкту №12414, який, за його словами, ліквідує незалежність антикорупційних органів.

22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану», з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.

Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.

Посли держав «Групи семи» висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ. Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.