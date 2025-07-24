28 липня – День памʼяті загиблих у полоні

Верховна Рада України ухвалила постанову про щорічне відзначення 28 липня Дня памʼяті загиблих у полоні.

Нову дату присвячено вшануванню захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були закатовані або страчені під час перебування в полоні.

Постанову №10188 народні депутати підтримали на засіданні 22 липня. Відповідний проєкт був зареєстрований ще 24 жовтня 2023 року.

День пам’яті вирішили встановити саме 28 липня через трагедію в Оленівці. У ніч на 29 липня 2022 року російські війська здійснили теракт у колонії на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримували українських військовополонених.

Тоді загинули понад 53 захисники України, більшість з яких обороняли Азовсталь у Маріуполі. Ще щонайменше 130 осіб отримали поранення. Про ці втрати офіційно повідомляв Офіс Генпрокурора України.

Що передбачає постанова

У пояснювальній записці до документа зазначається, що нова пам’ятна дата має важливе значення для суспільства. Вона покликана вшанувати пам’ять полеглих, сприяти збереженню історичної правди, підтримати родини загиблих і формувати патріотичну свідомість.

Проєкт опрацьовували в комітетах із питань соціальної політики, безпеки і оборони, прав людини, правової політики, бюджету, антикорупційної політики та місцевого самоврядування.

Вже 23 липня постанову було підписано, передано для візування і підготовлено до опублікування. Тож 28 липня тепер офіційно внесено до національного календаря памʼятних дат.