Трагедія на Дунаї: Вибух на судні забрав життя трьох людей, зупинено судноплавство

Увечері 23 липня на українському судні-земснаряді, що працювало в гирлі Дунаю, стався вибух, внаслідок якого загинули троє членів екіпажу. Решта постраждалих були госпіталізовані. Про це повідомила Адміністрація морських портів України, інформує ForUА.

Наразі причини трагедії не розголошуються. На місці події працюють фахівці, які встановлюють обставини інциденту.

Через вибух рух суден каналом тимчасово призупинено. Гирло Бистре є критично важливим маршрутом для експорту української продукції через дунайські порти. Останніми місяцями Україна активно проводила роботи з поглиблення цього каналу з метою збільшення його пропускної здатності та оптимізації логістики.

Поки невідомо, як довго триватиме закриття каналу та як це вплине на експортні операції.