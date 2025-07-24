Не лише зброя: Німеччина та Франція зосередяться на реформах в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон планують провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої головною темою стане боротьба з корупцією. Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус після тригодинної зустрічі лідерів у Німеччині в середу, повідомляє Bild.

"Президент Макрон і канцлер Німеччини домовилися, що інтенсивно вестимуть переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією в Україні", – зазначив Корнеліус.

Лідери обох держав підкреслили, що Україна перебуває на важливому поворотному моменті на шляху до Європейського Союзу, натякаючи на ключову роль антикорупційних реформ у цьому процесі.

За словами Корнеліуса, Мерц і Макрон також детально обговорили військову ситуацію в Україні та подальшу військову допомогу Києву. Однак основний акцент майбутньої розмови із Зеленським буде зроблено саме на внутрішніх реформах, пов'язаних із подоланням корупції.