Мільйони доларів допомоги: Японія інвестує у відновлення залізниць України

Японія продовжує надавати значну підтримку Україні у відновленні її інфраструктури. Днями відбулася церемонія передачі сучасного обладнання від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) для ПрАТ “Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту” (МППЗТ), що має ключове значення для відновлення та модернізації української залізниці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку, підкреслюючи важливість цієї допомоги для стабільної роботи транспортної системи країни. У рамках співпраці, МППЗТ отримало низку високотехнологічного обладнання, серед якого гідравлічні домкрати, трамбувальні машини, генератори, рейкові вирівнювачі та кран-балки.

Очікується, що це обладнання значно підвищить ефективність робіт з відновлення колій, а також забезпечить безперебійну роботу на майже 1000 км внутрішньої залізничної інфраструктури, що є критично важливим для логістики та економіки України.

Міністерство розвитку наголосило, що з 2022 року, за сприяння уряду Японії, в Україні реалізуються десятки проєктів у ключових сферах. Серед них енергетика, транспорт, водопостачання, розвиток муніципальної інфраструктури, охорона здоров’я, агросектор, освіта та гуманітарне розмінування. Загалом, з 2023 року Україна вже отримала понад 700 мільйонів доларів допомоги від Японії, що свідчить про глибоке партнерство та підтримку у складний для України час.

Ця передача обладнання є черговим кроком у зміцненні співпраці між Японією та Україною, спрямованої на відбудову та розвиток країни.