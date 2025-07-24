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Війна

Пекло в Харкові: російські КАБи атакували центр міста, вибухи та пожежі, під завалами шукають людей

Пекло в Харкові: російські КАБи атакували центр міста, вибухи та пожежі, під завалами шукають людей

Сьогодні, 24 липня 2025 року, близько 12:00 за місцевим часом, центр Харкова зазнав удару двох керованих авіабомб (КАБів). Місцеві канали та мер міста повідомляють про значні руйнування та пожежі, інформує ForUА.

Перший приліт стався у Шевченківському районі, вразивши житлову забудову. За початковою інформацією, одна з КАБів влучила поблизу багатоповерхового будинку. Мер Харкова повідомив, що є ймовірність того, що люди заблоковані під завалами. Наразі рятувальні служби працюють на місці, щоб уточнити інформацію про постраждалих.

"Влучання КАБу у Харкові було поряд з багатоповерховим будинком", – зазначив очільник міста.

Другий КАБ влучив по території цивільного підприємства, що також спричинило значні руйнування.

На місці першого вибуху, поруч з багатоповерхівкою, спалахнула пожежа, яка охопила близько 15 автомобілів. Інформація щодо постраждалих та їх кількості наразі уточнюється. Медичні бригади та рятувальники оперативно прибули на місце події.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаруйнуванняХарківатака рфКАБи
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