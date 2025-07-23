Третій раунд переговорів між Україною та РФ

У середу, 23 липня, в Стамбулі відбувся третій раунд мирних переговорів між делегаціями України та Росії. Зустріч тривала менше години.

Головою української делегації виступив секретар РНБО Рустем Умєров, російську сторону представляв Володимир Мединський – помічник президента РФ.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час відкриття переговорів наголосив, що в ході перших двох раундів вдалося досягти низки важливих результатів. Зокрема, сторони обмінялися меморандумами щодо припинення вогню.

Фідан зазначив, що обміни полоненими отримали схвальну оцінку міжнародної спільноти. Технічна взаємодія між делегаціями продовжується. Туреччина, зі свого боку, й надалі гарантує безпечне середовище для ведення переговорів.

У день початку третього раунду, до перемовин українська делегація зустрілася з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, його головним радником Акіфом Киличем та міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

Після зустрічі делегація вирушила до місця переговорів у Стамбулі.

Як стало відомо "Суспільному" з джерел у складі української делегації, перед початком переговорів знову відбулася коротка координаційна зустріч за участю Рустема Умєрова, Хакана Фідана та Володимира Мединського.

Головна тема нинішнього раунду перемовин – підготовка до можливого саміту на рівні лідерів України та Росії.

Голова української делегації Умєров наголосив, що Україна готова до припинення вогню та послідовно виступає за зустріч на рівні лідерів.

– Сьогодні, на виконання доручення президента України, українська делегація перебуває у Стамбулі. Перед перемовинами провели фінальну підготовку з командою. Ми продовжуємо переговорний процес заради досягнення справедливого і сталого миру – заради повернення всіх наших людей, зокрема дітей, яких було незаконно депортовано до Росії, – написав він у Facebook.

Умєров зазначив , що Україна готова до припинення вогню і делегація “використовує кожну – навіть найменшу – можливість, щоб цього досягти”.

– І це можливо. Усі технічні механізми припинення вогню добре відомі. Єдина перешкода – неконструктивна позиція Москви, – додав він.

Умєров наголосив, що Україна послідовно виступає за зустріч лідерів.

Представник РФ Володимир Мединський сказав, що сторони довго обговорювали меморандуми, позиції сторін досить далекі одна від одної.

Після завершення переговорів він заявив, що Україна та Росія "прямо зараз" завершують обмін полоненими за формулою 250 на 250.

Він також додав, що Росія "повернуло Україні понад 7 тис. тіл бійців ЗСУ та отримала невелику кількість своїх". Крім того, за його словами, буде проведено обмін близько 1200 осіб з обох сторін.

Росія також запропонувала сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн, повідомив Мединський.

Стосовно зустрічі Зеленського та Путіна він зазначив, що до того, як вона відбудеться, потрібно спочатку обговорити угоду щодо врегулювання, а сама така зустріч має бути "добре пропрацьована".

ForUA.com нагадує, третій раунд переговорів між Україною та РФ тривал менше години.