За 9 місяців в ОГП ніхто нічого не робив щодо фейкових інвалідностей українських прокурорів, - Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко назвав хаосом розслідування щодо фейкових інвалідностей серед українських прокурорів.

Про це він сказав на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування корупційних правопорушень у правоохоронних органах.

За його словами, близько 70 прокурорів відправили на перевірку, й Інститути МОЗ встановили, що їхня інвалідність була необґрунтована. Частина людей фігурує у провадженнях ДБР, але нікому не повідомлено про підозру.

Тим часом дехто з прокурорів не пішов на друге медобстеження, когось відправлено на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури (КДКП). Дехто з прокурорів зі встановленою інвалідністю отримував відповідну пенсію, дехто — ні.

За словами Кравченка, загалом щодо 636 прокурорів підтверджена справжня інвалідність, а щодо «300 з копійками» — невідомо.

«Що я побачив, коли прийшов [на посаду]: ніхто кінцеву точку в цьому питанні отримання можливо фейкової інвалідности прокурорами не дослідив та не ухвалив рішення. За 9 місяців в ОГП ніхто нічого не робив. Я вирішив, що не буду продовжувати нести цю ношу хаосу, вирішив відправити в КДКП. Разом з внутрішньою інспекцією розберемося і поставимо крапку. Якщо КДКП буде рекомендувати звільнити — я звільню. Я нікого захищати не буду», — сказав Кравченко.

За його словами, вже 46 працівників подали заяви про звільнення за власним бажанням.

У жовтні 2024 року правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

На тлі цього та схожих скандалів з оформленням фейкових інвалідностей Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського провела засідання щодо корупційних та інших правопорушень під час встановлення інвалідності посадовцям.

Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку, а МСЕК вирішили реформувати — із січня 2025 року замість цього запрацювало оцінювання повсякденного функціонування людини.

А МОЗ створило спільну з правоохоронцями міжвідомчу робочу групу з перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо посадовців. До її складу увійшли представники Служби безпеки, ДБР та Офісу генерального прокурора.

Станом на липень 2025-го робоча група опрацювала 1692 із 2636 справ щодо посадовців, скасувавши 445 рішень.