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Катерина Черногоренко залишає Міністерство оборони України

Катерина Черногоренко залишає Міністерство оборони України

Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони України, яка відповідала за цифровізацію та розвиток системи «Резерв+», оголосила про своє звільнення з посади. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

На посаді заступниці міністра оборони Черногоренко пропрацювала майже два роки. За цей час вона курувала низку ключових проєктів, спрямованих на цифрову трансформацію української армії та оборонного сектору. Одним із найвідоміших її досягнень є запуск та розвиток застосунку «Резерв+», який значно спростив взаємодію військовозобов'язаних з ТЦК та СП, надаючи доступ до актуальної інформації та можливість оновлення даних онлайн.

У своєму дописі Катерина Черногоренко зазначила: "Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації @DefenceU. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів. Ми не цифровізували хаосу. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору."

Її діяльність була спрямована на впровадження інноваційних рішень, які мали на меті підвищити ефективність оборонних процесів та покращити сервіси для військовослужбовців та військовозобов'язаних. За час її роботи було реалізовано значні зміни у підходах до цифровізації в оборонному відомстві, що, за її словами, сприяло створенню інструментів, які "підсилюють оборону".

Причини звільнення Катерини Черногоренко наразі не уточнюються.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Міноборонизвільненнярезерв+Катерина Черногоренко
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