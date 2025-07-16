Масова помилка в «Резерв+»: штрафи отримують всі

Користувачі додатку «Резерв+» отримують повідомлення про штрафи у 17 000 гривень за нібито несвоєчасне оновлення військового обліку. При цьому штрафи приходять навіть тим, хто вже оновив дані або оплатив попередній штраф. Юристи нагадують, що 16 липня 2025 року спливає строк давності для накладення таких штрафів.

11 липня у додатку з’явилася можливість онлайн-оплати штрафів. Відтоді багато хто отримав повідомлення про необхідність сплатити штраф за неоновлення даних до 16 липня 2024 року. Якщо оплатити штраф протягом 20 днів, його сума зменшується вдвічі — до 8 500 грн.

З деталізованих даних відомо, що постанови про штрафи складали територіальні центри комплектування (ТЦК) з 12 по 15 липня 2025 року за статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення — порушення мобілізаційної підготовки.

Адвокат Дар’я Тарасенко зазначає, що після 16 липня 2025 року ТЦК втратять право складати такі постанови через сплив строку давності (1 рік). Вона вважає, що зараз намагаються масово виписати штрафи, що є порушенням закону.

Штрафи отримали й ті, хто оновив дані вчасно або вже сплачував раніше. Це викликало черги у військкоматах та скарги користувачів, адже багато ТЦК відмовляються визнавати штрафи, стверджуючи, що постанови не складали.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко порадила звертатися безпосередньо до ТЦК для перевірки інформації в реєстрі «Оберег» і наголосила, що якщо дані оновлено вчасно, штраф платити не потрібно.