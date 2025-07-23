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ЗСУ можуть піти у новий наступ, - Сирський

ЗСУ можуть піти у новий наступ, - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський не виключає новий наступ ЗСУ у разі збільшення військової підтримки з боку союзників. Про це він заявив в інтерв’ю The Washington Post.

«У нас є дуже мотивовані та відважні солдати, які здатні наступати. Але їм потрібні сучасні та надійні засоби захисту», — сказав головнокомандувач.

За словами Сирського, українська армія наразі відчуває гостру нестачу систем протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерійських снарядів і ракет. Видання зазначає, що у ЗСУ фактично закінчилися й далекобійні ракети ATACMS.

Також генерал визнає труднощі з мобілізацією. З його слів, більша кількість охочих служити може з’явитися у разі підвищення грошового забезпечення. «Якщо збільшити виплати — буде більше охочих», — зазначив він, вказавши, що РФ платить своїм контрактникам значно більше.

У розмові з журналістами Сирський також згадав минулорічний наступ ЗСУ в Курській області. За його словами, це рішення було зумовлене не лише військовими міркуваннями, а й необхідністю відповісти на критику щодо оборонної тактики. «Нас сильно критикували за оборону та відступ. Мені потрібно було зробити щось, скажімо так, екстраординарне», — зізнався він.

Головнокомандувач також заявив, що не планує подавати у відставку, проте визнає потребу «робити більше і краще».

 

 

Теги:

Сирськийнаступ ЗСУнестача зброї на фронті
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