Росія перекинула на південь України новий полк з Чечні

Російське командування перекинуло на південь України новостворений полк, сформований у Чечні. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

«Це новостворений полк, сформований на території Чеченської республіки, у місті Ханкала. Це звичайний механізований підрозділ — чотири батальйони, до 1,5 тисячі особового складу», — розповів Волошин.

За його словами, полк діятиме на Оріхівському та частково на Гуляйпільському напрямках, де зосереджені підрозділи південного воєнного округу РФ.

Наразі, за словами речника, зарано говорити про участь цього полку в бойових діях. «Противник на цих напрямках перегруповується. Активних штурмів поки що не фіксуємо, але підготовка до їх відновлення триває. Очікуємо, що за кілька днів ворог може активізуватися», — додав він.