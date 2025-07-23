Опікун-ґвалтівник: 73-річного італійця засудили за зґвалтування 13-річної української дитини

Окружний суд міста Корнойбург, Австрія, виніс вирок 73-річному громадянину Італії за сексуальне насильство над 13-річною біженкою з України. Чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляє австрійське агентство APA, чоловіка визнали винним у численних актах сексуального насильства, які призвели до вагітності неповнолітньої. Особливу обтяжуючу обставину у справі становить те, що обвинуваченого також засудили за зловживання владою. Суд встановив, що він частково виконував функції опікуна дівчинки, що надавало йому певне становище та вплив на жертву.

Обвинувачений, зі свого боку, заперечує звинувачення у сексуальному насильстві. Однак він зізнався у виготовленні матеріалів, пов'язаних із сексуальним характером. Це зізнання стало одним із доказів у справі, хоча його точний зв'язок з основними звинуваченнями потребує подальшого розгляду у разі оскарження вироку.

https://apa.at/newsfeed/schuldspruch-in-prozess-um-missbrauch-von-13-jaehriger-in-noe/