Новий монстр у повітрі: Туреччина представила надзвукову ракету, яку можна запускати з БПЛА

Турецька оборонна компанія Roketsan презентувала нову надзвукову ракету IHA-300, призначену для запуску з важких безпілотників та бойових літаків. Презентація відбулася в рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2025, що проходить у Стамбулі.

Основні характеристики IHA-300:

Довжина ракети: 10 метрів

Діаметр корпусу: 938 мм

Загальна вага: 7200 кг

Вага бойової частини: близько 900 кг

Максимальна дальність ураження: понад 500 км

Швидкість: надзвукова (точні параметри наразі не розкриваються)

Особливістю ракети є її універсальність: її можна запускати як із бойової авіації, так і з важких безпілотних літальних апаратів. Це відкриває нові можливості для ударних дронів, які тепер зможуть наносити високоточні удари на великі відстані, не входячи в зону дії ворожої ППО.

Представлення IHA-300 демонструє послідовну мілітаризацію Туреччини та її зростаючі амбіції на ринку високоточної зброї. Це також свідчить про курс Анкари на незалежність від іноземних виробників у сфері озброєнь та її прагнення вивести на новий рівень експорт оборонної продукції.

Раніше Туреччина вже продемонструвала світові ефективність своїх безпілотників Bayraktar TB2 і Akıncı у різних конфліктах, зокрема в Україні, Лівії та Нагірному Карабасі. Новітня ракета може стати ще одним ключовим елементом турецької "безпілотної доктрини".