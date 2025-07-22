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Зеленський підписав законопроект №12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу Генпрокурора

Зеленський підписав законопроект №12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу Генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу Генпрокурора.

ForUA.com нагадує, сьогодні  Верховна Рада ухвалила поправки до законопроєкту №12414.

За відповідні зміни проголосували 263 народні депутати. Проти виступили 13 парламентарів, ще стільки ж утрималися.

Перед голосуванням фракції "Європейська Солідарність" і "Голос" виступили з ініціативою виключити законопроєкт з порядку денного, однак цю пропозицію підтримали лише 53 народні обранці — цього виявилося недостатньо.

Ввечері країною пройшли акції протесту.

У Києві на площі біля театру Франка —  це найближче місце до Офісу Президента на Банковій —  відбувається акція протесту проти ухвалення Радою законопроєкту яким обмежуються повноваження НАБУ та САП.

Кілька сот учасників протесту із нашвидкуруч зробленими плакатами відгукнулися на заклик ветерана російсько-української війни Дмитра Козятинського відстояти антикорупційні органи. Мітингувальники скандують «Вето на закон», «Україна не Росія»

Подібні стихійні мітинги зібралися увечері такоє у Львові, Одесі та Дніпрі.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

законопроектНАБУСАПЗеленський
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