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Спорт

Ліга чемпіонів: "Динамо" розгромило "Хамрун" на старті кваліфікації

Ліга чемпіонів: "Динамо" розгромило "Хамрун" на старті кваліфікації

Київське "Динамо" здобуло розгромну перемогу над мальтійським клубом "Хамрун Спартанс" у другому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Матч "Хамрун – "Динамо" Київ відбувся на стадіоні Гіберніанс Граунд у місті Паола на Мальті та завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 3:0, повідомляють Fakty.com.ua.

Підопічні Олександра Шовковського відкрили рахунок на 13-й хвилині завдяки голу Владислава Ваната.

У компенсований арбітром час голом відзначився Денис Попов, але це взяття воріт скасували через офсайд після перегляду VAR. У підсумку на перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей.

Після перерви "біло-сині" все ж змогли подвоїти свою перевагу завдяки голу Віталія Буяльського, якому асистував Назар Волошин.

А фінальну крапку у матчі поставив вже сам Волошин у компенсований час до другого тайму, довівши рахунок до розгромного.

ForUA.com зазначає, матч-відповідь у парі "Динамо" Київ – "Хамрун" запланована на вівторок, 29 липня, у польському Любліні.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболЛіга чемпіонівНовини спорту
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