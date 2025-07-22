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Суспiльство

Протест у Києві набирає обертів

Протест у Києві набирає обертів

У Києві на площі біля театру Франка —  це найближче місце до Офісу Президента на Банковій —  відбувається акція протесту проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту яким обмежуються повноваження НАБУ та САП.

Кілька сот учасників протесту із нашвидкуруч зробленими плакатами відгукнулися на заклик ветерана російсько-української війни Дмитра Козятинського відстояти антикорупційні органи. Мітингувальники скандують «Вето на закон», «Україна не Росія»

ForUA.com нагадує, подібні стихійні мітинги зібралися увечері такоє у Львові, Одесі та Дніпрі.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАБУакції протестуСАПзаконопроєкт
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