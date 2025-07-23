Американська актриса, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон прокоментувала свій новий роман після чуток про стосунки з гіпнотерапевтом і “гуру кохання” Джимом Кертісом.

Акторка вперше зачепила тему особистого життя після спільної появи з Кертісом на публіці, зокрема під час відпочинку на Мальорці та в Каліфорнії.

– Найкращий стан – бути відкритим до кохання, але не шукати його. Тоді ти не тиснеш на ситуацію, і якщо це трапляється природно – чудово, – поділилася Еністон в розмові із виданням Closer.

Це перший коментар знаменитості після того, як ЗМІ повідомили про її нові стосунки. За словами інсайдерів, Дженніфер та Джим разом вже кілька місяців.

Їх познайомив спільний друг, і спершу вони просто дружили. Еністон давно цікавиться темами самоусвідомлення й оздоровлення, тож була знайома з діяльністю Кертіса та читала його книгу.

Водночас Еністон зізналася, що не надто любить коментувати приватні моменти.

– Незалежно від того, як довго я в індустрії, я ніколи не звикну до того, що хтось вважає себе в праві знати щось про твоє особисте життя, – заявила акторка.

ForUA.com нагадує, що після двох гучних розлучень – з Бредом Піттом, а потім і Джастіном Теру – Дженніфер Еністон довгий час залишалася без публічних романів. Джим Кертіс став першим, з ким її повʼязують у романтичному плані після 2018 року.