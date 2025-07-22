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Одного з керівників детективів НАБУ посадили до СІЗО без права внесення застави

Одного з керівників детективів НАБУ посадили до СІЗО без права внесення застави

Суд обрав запобіжний захід одному із керівників детективів Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову. Його триматимуть під вартою до 16 вересня без права внесення застави. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Прокурор і захист подали клопотання про закрите провадження, які суддя задовольнив. Адвокати Магамедрасулова повідомили, що оскаржуватимуть рішення.

Як відомо, Руслан Магамедрасулов є керівником одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора разом з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Високопосадовцю НАБУ повідомили підозру в пособництві РФ. За даними правоохоронців, він домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як повідомлялося, у Києві було затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби. За словами правоохоронців, діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу дістатися до Росії, а сам залишився у Криму і приєднався до окупантів.

Згодом стало відомо, що Офіс генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності бюро. У межах розслідування за підозрою народного депутата України Федора Христенка (представника забороненої партії «ОПЗЖ») у державній зраді, під час обшуків у житлі, в якому зараз проживають його близькі родичі, вилучено матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні НАБУ, а також десятки особових анкет кандидатів на посади детективів.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

судФСБСІЗОзаставаНАБУОПЗЖРуслан Магамедрасулов
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