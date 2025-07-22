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Здоров'я

У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій

У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій

За минулий тиждень, з 14 по 20 липня, у трьох областях України — Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській — зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Згідно з офіційними даними, внаслідок спалахів захворіли 70 осіб, серед яких 19 дітей. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу в лікарнях.

Міністерство охорони здоров'я наголошує, що влітку кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає. У зв'язку з цим МОЗ нагадує про важливі правила профілактики та перші симптоми, за яких необхідно негайно звернутися до лікаря.

Як уникнути зараження кишковими інфекціями:

  • Дотримуйтеся особистої гігієни: Регулярно мийте руки з милом, особливо перед їжею та після відвідування туалету.

  • Мийте продукти: Ретельно мийте фрукти та овочі чистою водою перед вживанням.

  • Правильне зберігання їжі: Не споживайте продукти, що зберігалися з порушенням температурного режиму або термінів придатності.

  • Термічна обробка: Забезпечте достатню термічну обробку м’яса, риби та яєць.

  • Уникайте забрудненої води: Не купайтеся у забруднених водоймах та не використовуйте для пиття воду з неперевірених джерел.

Кишкові інфекції найчастіше передаються через заражену їжу або воду, а також через брудні руки та предмети побуту. Збудники інфекцій часто містяться в сирих продуктах тваринного походження (м'ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти) та немитих фруктах і овочах. Ризики значно зростають при недотриманні умов зберігання продуктів.

Симптоми, за яких необхідно негайно звернутися до лікаря:

  • Сухість у роті та горлі.

  • Підвищена температура тіла, що супроводжується діареєю та блюванням.

  • Переймоподібні болі в животі.

  • Зменшення кількості сечовипускань або їхня повна відсутність.

Дотримання цих простих правил допоможе уникнути зараження та зберегти здоров'я.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

МОЗкишкова інфекціябрудні рукиспалах кишкової інфекції
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