У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій

За минулий тиждень, з 14 по 20 липня, у трьох областях України — Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській — зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Згідно з офіційними даними, внаслідок спалахів захворіли 70 осіб, серед яких 19 дітей. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу в лікарнях.

Міністерство охорони здоров'я наголошує, що влітку кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає. У зв'язку з цим МОЗ нагадує про важливі правила профілактики та перші симптоми, за яких необхідно негайно звернутися до лікаря.

Як уникнути зараження кишковими інфекціями:

Дотримуйтеся особистої гігієни: Регулярно мийте руки з милом, особливо перед їжею та після відвідування туалету.

Мийте продукти: Ретельно мийте фрукти та овочі чистою водою перед вживанням.

Правильне зберігання їжі: Не споживайте продукти, що зберігалися з порушенням температурного режиму або термінів придатності.

Термічна обробка: Забезпечте достатню термічну обробку м’яса, риби та яєць.

Уникайте забрудненої води: Не купайтеся у забруднених водоймах та не використовуйте для пиття воду з неперевірених джерел.

Кишкові інфекції найчастіше передаються через заражену їжу або воду, а також через брудні руки та предмети побуту. Збудники інфекцій часто містяться в сирих продуктах тваринного походження (м'ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти) та немитих фруктах і овочах. Ризики значно зростають при недотриманні умов зберігання продуктів.

Симптоми, за яких необхідно негайно звернутися до лікаря:

Сухість у роті та горлі.

Підвищена температура тіла, що супроводжується діареєю та блюванням.

Переймоподібні болі в животі.

Зменшення кількості сечовипускань або їхня повна відсутність.

Дотримання цих простих правил допоможе уникнути зараження та зберегти здоров'я.