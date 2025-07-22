Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, який, за словами народного депутата Ярослава Железняка, "по факту ліквідує НАБУ". Документ передбачає значне розширення повноважень Генерального прокурора щодо нагляду за Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

Згідно із законопроєктом, Генеральний прокурор отримує безперешкодний доступ до всіх справ НАБУ та може делегувати ці повноваження іншим прокурорам. Крім того, тепер саме Генпрокурор буде особисто підписувати підозри топ-чиновникам, а також зможе давати обов'язкові вказівки детективам НАБУ.

Народний депутат Ярослав Железняк висловив серйозні побоювання з приводу ухваленого законопроєкту, заявивши, що такі зміни підривають незалежність антикорупційних органів. Критики законопроєкту вказують на те, що концентрація настільки широких повноважень у руках Генпрокурора може створити важелі впливу на розслідування та перешкоджати ефективній боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади.