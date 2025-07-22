Буданов назвав разючі цифри: Росія планує витратити $1,1 трильйона на війну до 2036 року

Російська Федерація має намір виділити приголомшливу суму в $1,1 трильйона доларів США на переозброєння до 2036 року. Ця масштабна програма озброєння є найбільшою з часів розпаду Радянського Союзу і свідчить про тотальну мобілізацію політики, економіки та суспільства РФ для підготовки до майбутньої масштабної війни.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час щорічної наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги".

Військова реформа та глобальні амбіції

За словами Буданова, у рамках військової реформи в Росії вже створено два нові військові округи — Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

"Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок", — підкреслив очільник ГУР. Він додав, що Москва нарощує свою присутність в Африці, використовуючи для цього проксі-сили, такі як ПВК "Вагнер" та "африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу.

Гібридні операції та інформаційна війна

Крім того, Буданов зазначив, що росіяни активно проводять гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав. Через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок вони намагаються втручатися у цивілізований демократичний процес.

"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім — Російська Федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси та в закритому колі вирішують долю світу", — наголосив Кирило Буданов.

Ці розвідувальні дані підкреслюють зростаючу загрозу з боку Росії та її прагнення переформатувати світовий порядок за власним сценарієм.