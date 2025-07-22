Ранковий дайджест ForUА: російські удари по Одесі та Сумах, атака на російський НПЗ, жорстка позиція Трампа та реформи в Україні

22 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Вночі росіяни атакували Одесу безпілотниками: пошкоджена цивільна інфраструктура, одна людина постраждала, — ДСНС. Горіли автомобілі на парковці, вибито вікна в багатоповерхівці, пошкоджено магазин.

У Сумах внаслідок російських ударів КАБами постраждали троє людей, серед них дитина, — ДСНС. Авіаобстріл стався в ніч на 22 липня. Пошкоджено пʼять багатоповерхівок, торговельний центр і 18 автівок.

Ми вже знищували ядерні обʼєкти Ірану — зробимо це знову, якщо знадобиться, — Трамп.

У Самарській області рф повідомили про атаку "дружніх" дронів, — росЗМІ. За даними з мережі, ціллю став об’єкт «Новокуйбишевської нафтохімічної компанії» — одного з провідних підприємств росії у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу.

Рашисти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Краматорську: загинув 10-річний хлопчик. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Усім постраждалим надають медичну допомогу, повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Трамп зважився на жорсткішу позицію щодо росії через дружину Меланію, — конгресмен Бекон. За словами американського законодавця, саме перша леді США переконала чоловіка відновити військову допомогу Україні.

Зеленський підписав рішення РНБО про заборону безпідставних перевірок бізнесу, — указ президента. Також РНБО визначила сім пріоритетних законопроєктів, які Верховна Рада має якнайшвидше розглянути для покращення бізнес-клімату та підтримки економіки.

Українські поліцейські допомогли знешкодити проросійську хакерську мережу NoName057. З 14 по 17 липня тривала міжнародна спецоперація Eastwood, у якій взяли участь правоохоронці з понад 20 країн, зокрема, України, Чехії, Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Литви, Польщі, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Нідерландів, США, а також Бельгії, Канади, Естонії, Данії, Латвії та Румунії. Її метою було знищення кібермережі, яка підтримує росію та регулярно здійснює DDoS-атаки на онлайн-сервіси по всьому світу.

До ЗСУ вже вступили майже 9500 засуджених, — ДКВС. Серед них — майже 100 жінок, засуджених за різні злочини. За даними Державної кримінально-виконавчої служби, понад половина з них (55%) раніше були засуджені за майнові злочини — зокрема, крадіжки та шахрайство. Усі пішли на фронт добровільно.

Україна та Данія створюють високотехнологічний перехоплювач дронів із використанням ШІ, — Defence Express. Українська компанія Odd Systems спільно з данською Terma працює над розробкою інноваційної системи для боротьби з ворожими безпілотниками.