Росіяни обстріляли Краматорськ: Загинула дитина, п'ятеро поранених

Російські війська завдали удару керованою авіабомбою (КАБ) по житловій багатоповерхівці в Краматорську. Внаслідок цинічного обстрілу загинула 10-річна дитина.

Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, ще п'ятеро людей отримали поранення. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Рятувальні служби продовжують працювати на місці події, розбираючи завали та надаючи допомогу мешканцям. Деталі щодо масштабу руйнувань та кількості постраждалих уточнюються. Цей черговий акт агресії з боку РФ вкотре демонструє злочинний характер дій окупантів проти мирного населення України.