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Працівник прокуратури, який п'яним на смерть задавив на авто жінку, виявився сином зрадника України

Працівник прокуратури, який п'яним на смерть задавив на авто жінку, виявився сином зрадника України

Резонансна ДТП сталася у Києві пізно ввечері 19 липня. Працівник прокуратури, що був за кермом автомобіля, наїхав на жінку на тротуарі.

Держслужбовець напідпитку намагався втекти з місця злочину, а постраждала незабаром наступного дня померла в лікарні.

Керівник Офісу Генпрокурора Руслан Кравченко повідомив у соціальних мережах, що за кермом автомобіля був Андрій Молочний. Це головний спеціаліст одного з відділів прокуратури (тобто державний службовець, але не прокурор). За словами Генпрокурора, водій, порушивши закон, збив жінку та залишив місце події.

Проте його оперативно затримали правоохоронці.

Працівник прокуратури, який на смерть збив жінку у Києві, є сином коміка-зрадника Молочного, повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Андрій Андрійович Молочний (2001 р.н.) - головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. 

Він син коміка Андрія Сергійовича Молочного, уродженця Коростеня (1978 р.н.), який був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу «Файна Юкрайна», - йдеться у дописі.

Журналіст зазначив, що Молочний-старший - проросійськи налаштований, відзначився багатьма антиукраїнськими виступами і дописами. Після початку російсько-української війни він переїхав жити до Росії. Має чотирьох синів і доньку.

Андріюк також опублікував скриншот одного із дописів Молочного-старшого, в якому той називає українців «фашистами».

Генпрокурор Руслан Кравченко взяв справу під особистий контроль, пообіцявши забезпечити жорстке покарання винного та представляти інтереси потерпілої в суді.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДТПАндрій Молочний
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