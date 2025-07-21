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Суспiльство

Держтаємниця під прицілом: СБУ розпочала планову перевірку в САП

Держтаємниця під прицілом: СБУ розпочала планову перевірку в САП

Сьогодні, 21 липня, Служба безпеки України розпочала комплексну перевірку дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Ця перевірка проводиться виключно в межах та у спосіб, передбачений чинним законодавством України, зокрема статтею 37 Закону України «Про державну таємницю».

Служба безпеки України офіційно спростувала заяви про можливе отримання доступу своїх співробітників до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП. У СБУ наголошують, що перевірка не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів у повному обсязі.

"Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними", – йдеться в офіційному повідомленні СБУ.

Окремо Служба безпеки України звернула увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням Закону в тих випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та зашкодити проведенню спецоперацій, зокрема, в рамках розслідувань, пов'язаних зі співпрацею з країною-агресором.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУперевіркиСАПдержтаємниця
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