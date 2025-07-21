Кабмін скоротив чотири міністерства

В рамках масштабної реорганізації уряду, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про скорочення чотирьох міністерств. Про це сьогодні, у понеділок, 21 липня, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Метою таких змін є оптимізація структури уряду та підвищення ефективності його роботи.

Зміни у соціальній політиці: Міністерство національної єдності приєднується до Мінсоцполітики

Однією з ключових змін є реорганізація Міністерства національної єдності, яке раніше очолював Олексій Чернишов, підозрюваний у зловживанні службовим становищем та хабарництві. Це міністерство буде приєднано до Міністерства соціальної політики, утворивши нове відомство – Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

До новоствореного Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності будуть передані бюджетні призначення, передбачені на 2025 рік для Міністерства національної єдності, а саме:

83 млн 24,7 тис. грн (загальний фонд, видатки споживання) для «Керівництва та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій», що тепер спрямовуватимуться на «Керівництво та управління у сфері соціальної політики».

56 млн 421,9 тис. грн (загальний фонд, видатки споживання) на «Забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів», які тепер будуть виділені на нову бюджетну програму.

150 млн 28,7 тис. грн (загальний фонд, з них 142 млн 688,7 тис. грн видатки споживання та 7 млн 340 тис. грн видатки розвитку) на «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну», які також спрямують на нову бюджетну програму.

Нове Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства

Кабінет Міністрів також ліквідовує Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Їхні функції тепер буде покладено на новостворене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Це об'єднання покликане забезпечити більш комплексну та скоординовану державну політику у сферах економіки, екології та аграрного сектору.

Міністерство оборони розширює повноваження

Значні зміни торкнуться і Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, яке також буде ліквідовано. Його функції будуть передані Міністерству оборони.

Згідно з новою редакцією Положення про Міністерство оборони України, це відомство тепер є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію:

державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони та військового будівництва у мирний час та особливий період;

державної промислової політики, державної військово-промислової політики, державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі;

державної політики у сфері космічної діяльності.

Ці кроки свідчать про наміри уряду централізувати управління ключовими галузями, особливо тими, що мають стратегічне значення для обороноздатності країни. Очікується, що така реорганізація дозволить підвищити ефективність управління та координацію між відомствами.