Ексчиновника МВС України знайдено мертвим в Іспанії

В іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, що в провінції Аліканте, де раніше було вбито російського пілота Максима Кузьмінова, знайдено мертвим колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України, 61-річного Ігоря Грушевського. Про це повідомляє іспанське видання El Español.

Тіло Грушевського було виявлено 29 червня у басейні комплексу обличчям вниз. Він нещодавно придбав квартиру в цьому житловому комплексі. Попри оперативні спроби медиків надати допомогу, врятувати чоловіка не вдалося.

Ігор Грушевський раніше очолював управління по боротьбі з організованою злочинністю в Черкаській та Кіровоградській областях, а після реформ був пов'язаний із Національною поліцією України.

Хоча на тілі померлого не було явних ознак насильства, сусіди звернули увагу на кров, що йшла з вуха, що викликало певні підозри. Серед версій розглядаються раптова серцева смерть або інсульт, проте не виключається і версія про вбивство. За словами сусідів, Грушевський був досить замкнутою людиною і мав мінімальні контакти з мешканцями комплексу.